[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

▲ 교학부총장 조재균 ▲ 대외부총장 김선호 ▲ 기획부처장 겸 대학성과관리센터소장 윤주상 ▲ 교육혁신부처장 최훈 ▲ 성과관리센터소장 이재인 ▲ 취업진로지원센터소장 배금광 ▲ 연구·산학협력혁신센터소장 손수정 ▲ 의료경영과학연구소장 이정원 ▲ 건강기능성소재연구소장 박충무 ▲ 디지털트윈연구소장 장성욱 ▲ LINC+사업단 사업지원팀장 진병철 ▲ LINC+사업단 산학교육지원센터 과장 김갑동

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr