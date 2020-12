속보[아시아경제 임주형 기자] 29일(현지시간) 미국의 제약회사 모더나는 "한국 정부와 코로나19 백신 4천만 도즈 또는 그 이상의 분량을 가능성 있게 공급하기 위한 논의를 했음을 확인한다"고 밝혔다.

모더나는 공식 보도자료를 통해 "가능한 한 빨리 대중에 백신을 공급하겠다는 한국 정부의 목표를 지원하려는 것이며 2021년 2분기에 배포를 시작하게 될 것"이라고 말했다.

모더나의 코로나19 백신은 2회 접종을 해야 하기 때문에 4천만 도즈의 백신은 2천만명에게 접종할 수 있는 분량이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr