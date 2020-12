함양군, ‘새해 함양농업 이렇게 지원합니다’ 책자 발간

귀농·귀촌 지원 등 16개 분야 150개 사업 한눈에 쏙



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 농업 정보를 한눈에 쉽게 알아볼 수 있는 ‘2021년 새 함양농업 이렇게 지원합니다’ 홍보 책자를 발간했다고 30일 밝혔다.

농업인들이 꼭 필요한 사업을 제때 지원받아 농업 경쟁력을 높이고 농가 소득 증가를 위해 발간된 이 책자는 귀농·귀촌, 축산, 과수, 원예 등 16개 분야 150개 지원사업을 수록했다.

책은 군민들이 한눈에 쉽게 알아볼 수 있도록 지원내용, 지원금액, 지원 대상, 신청 기간 등 농업인들이 꼭 알아야 할 내용을 간단명료하게 수록했다.

군 농업기술센터는 사업을 희망하는 농업인들이 신청 기간을 놓쳐 혜택을 못 보는 사례가 없도록 읍면 사무소, 마을회관, 군청 민원실 등 군민들이 접근하기 좋은 곳에 배포·비치할 계획이다.

농업기술센터 관계자는“농업분야에서 30여년간 공직에서 익힌 실무를 바탕으로 농업인들의 눈높이에 맞춰 책을 펴냈다”며 “이 책으로 인해 많은 군민이 골고루 혜택을 입기를 바란다”고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr