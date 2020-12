광주시, 산업융합 집적단지 조성 업체선정 완료

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 ‘인공지능 중심도시 광주’의 핵심 사업인 ‘인공지능 중심 산업융합 집적단지 조성’ 시설공사 업체 선정을 완료해 착공을 위한 모든 준비를 마쳤다고 29일 밝혔다.

시는 첨단3지구의 4만6200㎥에 지하1층, 지상 7층 규모로 들어서는 인공지능 집적단지 공사와 관련 ▲건축공사에 ㈜탑인프라 컨소시엄 ▲전기분야에 유한회사 원전기 ▲통신분야에 주식회사 포어사이트 ▲소방분야에 주식회사 우석소방 등 4개 분야의 전문 업체를 각각 선정했다.

시는 지난 4월 기본 및 실시설계를 시작해 10월 완료했고, 이후 건축, 전기·통신 등 각 공정별 입찰공고를 거쳐 시설공사 업체 계약을 모두 마쳤다.

광주시는 지난 3월부터 착공 준비를 위해 시 관계부서, 자치구, 인공지능산업융합사업단, 광주도시공사 등과 함께 협업TF를 구성해 인공지능 집적단지 부지확보를 위한 실시계획 승인, 기본 및 실시설계, 시설공사 업체선정 등 모든 추진사항을 공유하고 지속적으로 협력해 왔다.

손경종 인공지능산업국장은 “AI중심의 광주형 3대 뉴딜을 위한 광주시 핵심 사업인 인공지능 중심 산업융합 집적단지 조성사업을 차질 없이 추진해 인공지능 4대강국 대한민국을 뒷받침하고, 인공지능 중심 글로벌 선도도시로 도약 하겠다”고 말했다.

한편, 인공지능 집적단지 조성사업은 지역 산업구조를 혁신하고, 고부가가치화하기 위해 첨단 3지구(4만6200㎡)에 올해부터 2024년까지 5년간 4116억 원을 투입해 AI융합이 촉진되는 세계적 수준의 인프라를 조성한다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr