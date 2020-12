한남대. 전교생에 10만원씩 ‘2차 특별장학금’ 지급

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한남대는 전교생을 대상으로 1인당 10만원의 ‘제2차 특별장학금’을 지급한다고 29일 밝혔다.

대학은 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 진행하지 못한 해외봉사활동, 단기어학연수 등 미집행 장학예산으로 10억여원의 재원을 마련해 특별장학금을 지급한다.

지급대상은 2학기 종강일 기준 외국인, 초과학기자를 포함한 학부재학생 1만293명이다. 대학은 내년 1월 10일까지 신청을 받아 2월 초 특별장학금을 지급할 예정이다.

앞서 대학은 지난 7월 전교생을 대상으로 1인당 20만원의 특별장학금(1차)을 지급했다. 이를 포함할 때 대학이 올해 전교생에 지급한 1인당 특별장학금은 30만원이 된다.

한남대는 특별장학금 지급과 별개로 경제적 어려움에 놓인 학생들을 선별해 코로나19 극복 장학금을 수회 지급했다.

한남대 관계자는 “대학부터도 재정상황이 좋은 것은 아니지만 학생들이 학업에 전념하고 생활에 안정을 갖게 한다는 취지로 추가 장학금 지급을 결정했다”고 말했다.

