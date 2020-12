E1, LPG 저장기지 내 태양광 발전 개시

[아시아경제 박소연 기자] LPG 전문기업 E1 E1 017940 | 코스피 증권정보 현재가 44,300 전일대비 1,450 등락률 -3.17% 거래량 21,306 전일가 45,750 2020.12.29 11:15 장중(20분지연) 관련기사 [좌초산업, 숨통 조이는 정부] 같은 LPG인데 왜 세금이 달라E1, LPG(액화석유가스) 테마 상승세에 1.31% ↑E1, 1656억원 규모 태국 액화석유가스 공급계약 체결 close 이 인천에 위치한 LPG 저장기지에 500kW급 태양광 발전 설비 공사를 마치고 상업운전을 개시했다고 29일 밝혔다.

E1은 국내 인천, 여수, 대산 등 세 군데에 LPG 저장기지를 보유하고 있다. 이번 태양광 발전 설비는 인천기지 내 사무동 등 건물 옥상, 유휴부지 및 주차장 등에 설치했다. 사용 전 검사 및 계량기 봉인 등 사전 검사를 완료하고 전력 생산을 시작했다. 인천기지 태양광 발전 설비를 통해 약 180가구가 사용할 수 있는 전력이 생산될 것으로 추산된다.

E1은 LPG 사업에서 한 단계 도약하여 2018년 폐업 충전소 부지를 활용한 90kW급 소규모 태양광 발전을 시작으로, 올해 6월에는 강원도 정선에 8MW급 태양광 발전소를 준공하는 등 신재생에너지 분야로 사업 영역을 확장하고 있다.

E1은 LPG 충전소 약 30개소의 지붕을 활용한 약 1MW 규모의 태양광 분산전원 사업도 추진할 예정으로, 회사 보유 유휴부지를 활용한 중소규모 태양광 발전사업을 적극 전개할 계획이다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr