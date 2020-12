김학도 중진공 이사장, 일일 中企 상담 도우미

정책자금 접수현장 찾아 방문기업 애로사항 청취·직접 상담

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이하 중진공)은 김학도 이사장이 29일 경남 창원 경남지역본부 정책자금 접수 현장을 찾아 방문기업의 애로사항을 청취하고 직접 상담을 진행했다고 밝혔다.

김학도 이사장은 중소기업 정책자금 신청을 위해 방문한 중소벤처기업 2개사와 1대 1로 사전상담을 진행하고 자금지원이 필요한 기업에 정책자금이 적기에 지원될 수 있도록 최선을 다하겠다고 했다.

김 이사장은 지난 5월 취임한 후 현장의 목소리를 듣기 위해 간담회 등으로 중소벤처기업인들과 소통하고 있다. 이번 방문도 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 경제위기 여파로 열악한 자금 상황에 놓인 기업들의 어려움에 귀 기울이고 상담 현황을 점검하기 위해 진행됐다.

중진공은 지난 24일부터 2021년 중소기업 정책자금 온라인 상담신청 접수를 시작했다. 28일부터는 온라인 상담신청을 바탕으로 전국 32개 지역본지부에서 사전상담을 진행하고 있다. 24일과 28일 양일간 실시한 1차 예약오픈에는 8200개사가 사전상담을 신청했다. 사전상담 첫날인 28일에는 총 616개 기업이 상담을 진행했으며, 이중 298개사가 유무선 통화로 중진공 담당자와 비대면 상담을 했다.

사전상담은 기업이 희망하는 경우 비대면 방식으로 진행하게 된다. 다만 자세한 증빙서류 확인이 필요한 시설자금 신청기업이나 정책자금을 처음 이용하는 기업 등 보다 전문적인 상담이 필요한 경우에는 중진공 지역본지부에 직접 방문하는 대면상담으로 진행할 수 있다.

김학도 중진공 이사장은 "내년 중진공은 올해보다 8200억원 확대한 5조4100억원의 정책자금을 지원한다"면서 "포스트 코로나 시대의 경영안정과 혁신성장을 위해 정책자금을 신속하게 지원해 중소벤처기업의 위기 극복을 돕겠다"고 말했다.

