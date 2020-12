세븐일레븐, 경기도 가정보육 어린이 대상 건강 과일 판매

건강과일 구매 전용 지역화폐로 결제 가능

세븐일레븐 점포에서 어린이 건강과일 판매



[아시아경제 임혜선 기자]편의점 세븐일레븐은 경기도 어린이 건강과일 공급사업의 일환으로 수원시 등 28개 경기도 시·군의 세븐일레븐 점포에서 가정보육 어린이를 대상으로 건강과일을 판매한다고 29일 밝혔다.

운영 상품은 사과, 딸기, 밀감 등 일반 인기 과일부터 샤인머스켓, 황금향 등 프리미엄 과일과 대용량 과일 세트상품까지 총 11종이다. 모두 국내산 제철 과일을 엄선해 구성했으며, 이 중 절반은 경기도 내 생산되는 지역 과일로 지역 경제 활성화에도 기여한다.

판매 기간은 오는 30일부터 내년 2월 15일까지다. 대상은 올해 9월부터 양육수당을 받고 있으며 경기도에 거주하는 미취학 아동(가정보육 어린이)이다. 사전에 건강과일 경기지역화폐를 신청한 대상자에 한해 구매할 수 있으며, 1인당 4만500원까지 사용 가능하다.

‘어린이 건강과일 공급사업’은 경기도가 지난 2018년부터 진행 중인 사업으로 신선한 제철 과일 섭취를 통해 어린이 식습관 개선 및 건강증진을 도모하고 도내 과수농가의 안정적인 판로 확보를 위해 마련됐다.

