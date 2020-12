이상규 경기소방본부장, 전국 구급대원 집결지 찾아 격려

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이상규 경기도소방재난본부장이 26일 취임 후 첫 현장점검으로 수원시 장안구 수원종합운동장에 마련된 전국 구급대원 집결지를 찾았다.

25일 취임한 이 본부장은 별도의 취임식 없이 이날 현장을 찾아 전국에서 동원된 구급대원들을 격려하고, 코로나19 대응상황과 대기장소 등을 점검했다.

이 본부장은 현장에서 "국민의 생명과 지역의 안전을 위해 휴일도 반납한 채 고생하는 구급대원들의 헌신과 노고에 진심으로 감사하다"며 "지금은 전시와 같은 엄정한 위기 상황으로 소방 본연의 업무를 충실히 수행하되 코로나19에 신속 대응체계를 갖출 수 있도록 최선을 다해 달라"고 당부했다.

또 "안전에 각별히 유념해 소방대원 모두 아무 탈 없이 무사히 가정으로 돌아가길 바란다"고 덧붙였다.

소방청은 앞서 코로나19 확진자가 급증함에 따라 환자 이송이 증가할 것으로 보고 동원령 1호를 발령, 수도권에 전국 12개 시ㆍ도 소방본부 구급차와 구급대원을 투입했다.

경기남부에는 전남 등 3개 지역 소방본부 구급차 12대가, 경기북부에는 경북 등 2개 지역 소방본부 구급차 8대가 배치됐다.

이들은 24시간 2교대로 근무하면서 코로나19 확진 및 의심 환자를 지정병원으로 이송하는 업무를 담당하고 있다.

