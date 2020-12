[아시아경제 이승진 기자] 두산솔루스 두산솔루스 336370 | 코스피 증권정보 현재가 54,700 전일대비 3,400 등락률 +6.63% 거래량 1,272,698 전일가 51,300 2020.12.23 15:30 장마감 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…코스닥은 '사자' 지속 [e공시 눈에 띄네]코스피-14일두산솔루스, 중앙대 병원 의료진에 기능성 화장품 기증 close 는 룩셈부르크의 지주회사 계열사(Doosan Electro-Materials Luxembourg Sarl.)의 주식 4863주를 약 802억원에 추가 취득한다고 23일 공시했다.

주식 취득 뒤 지분율은 53.7%가 된다. 주식 취득 예정일은 공시 당일이다.

두산솔루스는 이번 주식 취득의 목적을 "해외법인 운영 효율성 제고 및 지배구조 개선"이라고 밝혔다.

