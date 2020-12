전국학교비정규직노동조합 24일 예고한 총 파업 유보

직종 총 파업 하지 않기로 결정

[아시아경제 이현주 기자] 24일로 예정된 총 파업을 전국학교비정규직노동조합(학비노조)가 유보하기로 했다.

학비노조와 전국민주노동조합총연맹 전국교육공무직본부 측 관계자의 말을 종합하면 다음 날 예고된 집단 파업은 진행되지 않는다.

학비노조는 학교 내 돌봄·급식·행정 업무를 맡은 비정규직 노동조합으로 구성된 조직이다. 앞서 노조 측은 시도교육청 별로 집단 교섭을 각 지부별로 진행하고 있으나 협상이 제대로 되지 않고 있다고 밝힌 바 있다.

학비노조와 함께 교육공무직본부는 지난 15일 전국의 각 교육청 앞에서 2차 돌봄파업 및 전 직종 총파업 선포 기자회견을 열기도 했다. 18일에도 노조는 2차 돌봄파업까지 유보하는 노력을 했음에도 여전히 운영개선 등 구체적 방안을 시도교육청이 마련하지 않고 있다고 주장했다.

