대웅제약 "호이스타정, 코로나19 치료효과 확인"

대웅제약은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제로 개발 중인 '호이스타정'(성분명 카모스타트메실레이트)이 위약보다 빠르게 바이러스를 제거한다고 23일 밝혔다.

대웅제약은 이날 임상 2a상 톱라인 결과를 공개했다. 호이스타정은 만성 췌장염 등에 쓰는 전문의약품이다.

이번 임상은 코로나19로 입원한 경증환자 또는 무증상 확진자 89명을 대상으로 진행됐다.

오명돈 서울대 감염내과 교수팀은 중도 탈락자를 제외한 81명을 호이스타정 투여군 41명(평균 연령 55세), 위약 투여군 40명(평균 연령 43세)으로 나눠 임상적 유효성과 안전성을 평가했다.

대웅제약은 "바이러스가 제거되는 속도는 호이스타정군이 위약군보다 더 빠른 경향을 보였다"고 말했다. 호이스타정의 작용 기전은 바이러스를 직접 사멸하지 않고 바이러스의 세포 내 진입을 막는다.

환자의 임상 증상이 개선되기까지 걸린 시간도 '서열척도'(ordinal scale)와 '뉴스점수'(NEWS score) 분석 결과 호이스타정군에서 회복이 더 빨랐다.

대웅제약은 지난 17일 식품의약품안전처에서 호이스타정의 임상 2상을 2·3상으로 병합 승인받았다. 이에 따라 경증 환자 1000명을 대상으로 하는 임상에 착수했다.

전승호 대웅제약 사장은 "빠르게 대규모 환자에서 같은 결과를 도출해 내년 상반기 내 임상 3상 결과를 확보하겠다"고 밝혔다.

