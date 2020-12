[아시아경제 이광호 기자]문재인 대통령은 23일 통계청장에 류근관 서울대 경제학부 교수를 내정했다.

류 내정자는 1960년 생으로 서울 중동고와 서울대 경제학과 졸업했다. 서울대에서 경제학 석사를 마치고 미국 스탠포드대에서 통계학 석사와 경제학 박사 학위를 취득했다. 미국 UCLA 경제학과 조교수, 한국응용경제학회장, 서울대 경제연구소 소장 등을 역임했고 현재 서울대 경제학부 교수로 재직 중이다.

강민석 청와대 대변인은 "(류 내정자는) 통계전문가로 뛰어난 전문성과 소통 능력을 바탕으로 국가통계의 신뢰성을 한 단계 높여나가는 동시에 국민들에게 유용한 통계정보를 제공하는 데 크게 기여해 나갈 것으로 기대한다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr