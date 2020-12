'변이 바이러스'에…대한항공, 런던→인천 항공편 운항 중단

아시아나항공도 인천~런던 왕복노선 운항 않기로

[아시아경제 김지희 기자] 대한항공은 영국 내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 변이가 확산됨에 따라 이달 31일까지 영국 런던 히드로공항을 출발해 인천국제공항에 도착하는 항공편 운행을 중단한다고 23일 밝혔다.

이날부터 런던에서 인천으로 향하는 항공편은 운항하지 않는다. 다만 인천을 출발해 런던으로 가는 항공편은 기존대로 주 3회 운항을 계속한다.

당초 대한항공은 이날과 오는 25일, 28일, 30일 인천~런던 왕복 노선 운항을 할 예정이었다. 하지만 코로나19 변이에 대한 우려가 높아지면서 이 기간 인천에서 런던으로 가는 편도만 운영한다는 계획이다.

아시아나항공은 주 1회 운항하던 인천~런던 왕복 노선 운항을 이달까지 중단한다. 이에 따라 이달 25일 인천발 런던행 항공편과 런던발 인천행 항공편이 모두 운항하지 않게 됐다.

한편 정부는 앞서 "영국에서 발견된 변이 바이러스의 국내 유입을 차단하기 위해 전날 오후 관계부처 회의를 거쳐 대응 방안을 마련했다"면서 "이달 말일까지 영국과의 항공편 운항을 일시 중단한다"고 밝힌 바 있다.

