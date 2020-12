롯데百, 크리스마스 홈파티족 위한 케이크·이색 베이커리 선보여

[아시아경제 이승진 기자] 롯데백화점이 크리스마스를 맞아 다양한 케이크를 선보인다고 23일 밝혔다.

우선 본점의 고디바 매장은 올해 처음으로 크리스마스 시즌을 겨냥해 ‘초콜렛 레이어 케이크’를 출시했다. 또한 프랑스 디저트 브랜드 위고에빅토르에서는 아몬드 가루로 만든 시트 사이에 마다가스카르산 바닐라빈이 들어간 생크림과 딸기를 채워 만든 생과일 케이크 ‘쇼트케이크 프레이즈’를 선보인다. 두 제품 모두 4만 3000원에 판매되는 프리미엄 케이크다.

또한 본점과 잠실점의 여섯시오븐, 대전점의 성심당에서는 슈톨렌, 파네토네, 팡도르 등 이색적인 유럽식 크리스마스 시즌 한정 빵을 1만8000원에서 2만8000원대에 만나볼 수 있다. 본점, 잠실점, 영등포점 등 7개 점포의 움트 매장에서는 홍차와 오렌지가 어우러진 ‘화이트 얼그레이’, 진한 초콜릿맛이 특징인 ‘트리플 초코’ 등 파운드케이크를 1만 9000원에 판매한다.

이밖에도 크리스마스 분위기를 한층 업그레이드 할 수 있는 특별한 소품으로 본점 수제 캔디 브랜드 캔디미에서는 크리스마스 트리에 장식할 수 있는 캔디케인과, 아이들에게 선물하기 좋은 트리 모양의 캔디바 트리팝을 각 5000원에 판매한다.

윤이나 롯데백화점 F&B상품기획자(바이어)는 “홈파티족이 늘며 예년보다 파티용 케이크를 찾는 고객들이 많아지면서 케이크 판매 시기를 앞당기거나 이색적인 제품의 판매가 눈에 띈다” 고 말했다.

