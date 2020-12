홈앤쇼핑, 강서구 저소득 취약가정 지원

생필품 꾸러미·김장 김치 등 500여명에 전달

김옥찬 대표, 임직원들과 함께 꾸러미 포장 봉사 참여

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표이사 김옥찬)은 사내 봉사단 '홈&스마일 봉사단'이 연말을 맞아 강서구 저소득 취약가정에 생필품 꾸러미와 김장 김치를 지원한다고 23일 밝혔다.

지난달 발족한 홈&스마일 봉사단은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 거리두기 확대로 비대면 기부를 통한 나눔을 이어나가고 있다. 이번에는 코로나19 장기화로 돌봄 공백에 놓인 아동들을 위해 방역물품·학습용품·간식 등으로 구성된 생필품 꾸러미를 전달한다. 지원 물품은 강서구 내 지역아동센터를 이용하는 초등학생 380명에게 분기별로 제공할 예정이다. 또한 저소득 취약가정을 돕기 위해 김장 김치도 지원한다. 강서구에 거주 중인 총 149명에게 김치 10㎏씩을 전달할 계획이다.

홈앤쇼핑은 지역사회 및 소외계층을 위한 코로나19 극복 사회공헌을 지속하고 있다. 지난 4월 코로나19 극복 성금 3억원을 대한적십자사에 기탁한 데 이어, 6월 사옥 인근 공진초등학교에 책상 가림막 지원, 11월 저소득 중증장애인 대상 '스마트홈 클리닝' 서비스 지원 등 관련 사회공헌활동을 확대해 나가고 있다.

홈앤쇼핑 관계자는 "홈&스마일 봉사단 발족과 함께 다양한 기부, 봉사활동을 통해 임직원들과 나눔의 기쁨을 공유할 계획"이라며 "특히 코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 취약계층에게 온정의 손길이 닿을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

