거창군의회, 의원 연구단체 주관 강연회 개최

청년 정책연구회, 청년 특별군 거창 기반 마련을 위한 연구 진행



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군의회는 의원 연구단체 ‘청년 정책연구회’주관 강연회를 개최했다고 23일 밝혔다.

이번 강연회는 제252회 임시회에서 승인된 의원 연구단체인 청년 정책연구회는 경남연구원 박정의 강사를 초청해 ‘청년 특별도 경남'이라는 주제로 경상남도 청년정책 진행 상황과 청년 특별도 10대 핵심과제에 대해 강연을 했다.

이날 강연회는 애초 청년단체와 지역 청년들을 초청하여 함께 강의를 듣고 지역 청년들의 어려움 등에 대해 의견을 수렴하고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 비대면 강연회로 의원들만 참석해 진행됐다.

청년 정책연구회 대표의원인 권순모 의원은 “청년 친화 도시 거창 조성을 위해서는 민의를 수렴하는 거창군의회에서부터 청년정책의 입안이 필요하다”라며“ 경상남도와 함께 청년들의 꿈과 희망이 실현되는 청년 특별군 거창 기반을 마련하겠다” 고 밝혔다.

김종두 의장은 “오늘 청년정책 강연을 통해서 변화와 혁신을 견인하는 거창군의회가 되길 바란다”며 “동료 의원님들의 의정활동 역량을 드높이는 의미 있는 시간이었다” 고 말했다.

