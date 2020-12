[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 광진구 <4급 승진 내정자>▲감사담당관 황재현 ▲기획예산과 김영미 <5급 승진 내정자>▲감사담당관 심규홍 ▲홍보담당관 이익성 ▲총무과 곽태호 ▲자치행정과 진혜숙 ▲세무2과 김덕기 ▲복지정책과 이재은 ▲어르신복지과 이성화 ▲도시안전과 김기혁 ▲주택과 강선경

