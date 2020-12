곡성군, 2년 연속 지방세 체납액 줄이기 우수기관 선정

2019년 최우수상에 이어 2020년 평가에서도 우수상 수상





[곡성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 곡성군은 전남도 주관 지방세 이월체납액 줄이기 평가에서 지난해에 이어 2년 연속 우수기관으로 선정됐다고 21일 밝혔다.

곡성군은 올해 ‘지방세 이월체납액 줄이기 평가’에서 우수기관으로 선정돼 우수상과 시상금 4천만 원을 수상했다. 이번 수상으로 2019년 최우수상에 이어 또 한 번 세무 행정의 우수성을 입증한 것이다.

이번 평가는 도내 22개 시군을 대상으로 전남도 주관으로 진행됐으며 지난 1월부터 9월까지의 이월체납액 징수율, 징수 규모, 공매 처분율 등 6개 항목을 평가해 곡성군은 도내 3위를 달성했다.

이런 성과는 이월 체납액 징수 월별 종합계획을 세워 단계적으로 체납액 징수를 추진한 노력의 결과다.

또 곡성군은 1월부터 9월까지 이월체납액 특별정리 기간을 운영하기도 했다. 이를 통해 징수 가능분과 불가능분을 분석해 납세 태만과 같은 징수 가능분에 대해서 읍면 합동 징수를 실시했다.

폐업, 행방불명 등 징수 불가능분에 대해서는 체납처분 및 행정제재를 병행해 이월체납액 정리에 행정력을 집중해왔다.

그 결과 곡성군의 이월체납액 징수율은 73.8%를 기록해 전남 도내 평균인 44.6%를 압도하는 성과를 보인 것이다.

군 관계자는 “지방세는 군민 복지와 군 발전을 위해 쓰이는 자주재원이다”며 “앞으로도 적극적인 징수 활동을 실시해 조세 정의를 구현하겠다”고 말했다.

