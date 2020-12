[아시아경제 박준이 기자] 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 15,250 전일대비 50 등락률 +0.33% 거래량 91,395 전일가 15,200 2020.12.21 15:19 장중(20분지연) 관련기사 클래시스, 3분기 매출액 196억원…"전세계 누적판매 6000대 돌파"클래시스 '한국 IR대상' 우수기업 선정올해 IR 대상은 현대차·덕산네오룩스 close 는 결산배당으로 보통주 1주당 60원의 현금배당을 결정했다고 21일 공시했다. 배당금 총액은 38억8255만원 규모다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr