“1.9초 부팅, 시동걸면 촬영” 파인디지털, 블랙박스 ‘LX5000’ 출시

1.9초 부팅, 차량 시동 직후 발생할 수 있는 사고 상황 기록 가능

소니 스타비스 센서 및 전후방 HDR 기능, 오토나이트비전 지원

[아시아경제 김희윤 기자] 파인디지털은 부팅 속도를 획기적으로 개선한 전후방 FHD 블랙박스 ‘파인뷰 LX5000’을 정식 출시한다고 21일 밝혔다.

파인뷰 LX5000는 자사 베스트셀러 제품 ‘파인뷰 LX3000 Pro’의 후속 모델이다. 동급 모델 대비 7배 빨라진 1.9초의 빠른 부팅 속도가 특징이다. 차량에 시동을 건 직후 사고 시 부팅으로 인한 녹화 누락이 빈번하게 발생하는 것을 고려해 모든 사고 상황을 빠짐없이 기록하기 위해 부팅 시간을 대폭 단축시켰다.

아울러 주행 상황을 선명하게 기록하기 위한 기능도 대거 탑재했다. 소니 스타비스(SONY STARVIS) 센서를 적용해 야간에도 밝고 깨끗한 영상 녹화가 가능하다. 밝기가 다른 두 영상을 자동 합성해 번호판을 정확하게 식별할 수 있도록 HDR 기능도 적용했다. 오토 나이트 비전으로 어두운 야간은 물론 빛이 강한 주간에도 최적의 명암과 색감을 구현해 선명하게 영상을 녹화한다.

파인뷰 LX5000은 주행영상의 저장 측면에서도 탁월한 성능을 발휘한다고 파인디지털 측은 설명했다. 최대 5년의 품질 보증 기간을 제공하는 삼성전자의 고성능 마이크로 SD카드를 지원해 저장 안정성을 향상시켰다. 총 3년의 무상 A/S 보증기간을 보장한다. 최초 1년 동안 제품 사용 후, 홈페이지에 제품 등록하면 무상 A/S 보증기간을 2년 추가 연장할 수 있다.

파인디지털은 신제품 출시를 기념해 대규모 체험단 행사를 진행한다. 체험단 모집은 오는 12월 31일까지 진행되고, 1월 4일 발표된 체험단 100명은 1월 5일부터 1월 25일까지 제품을 직접 사용해볼 수 있다. 이벤트 종료 후 최우수 체험단으로 선정된 30명에게는 파인뷰 LX5000을 무상으로 증정하며 미션완수 체험단 전원에게는 50% 제품 할인혜택을 제공한다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr