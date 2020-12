웰크론, 소비자중심경영(CCM)인증 4회 연속 획득

2014년 침구 기업 최초 획득, 고객중심 경영 실천 높은 평가

[아시아경제 김희윤 기자] 웰크론은 2021년 소비자중심경영(CCM)에서 4회 연속 재인증에 성공했다고 21일 밝혔다.

CCM 인증은 기업이 수행하는 모든 활동을 소비자 중심으로 구성하고 관련 경영 활동을 계속 개선하는지를 평가하는 제도이다. 2년마다 재인증 평가를 진행하며, 올 하반기 웰크론을 포함한 83개(인증 22개사, 재인증 61개사) 기업이 CCM 인증 심의위원회 심의를 거쳐 인증을 받았다.

웰크론에 따르면 기능성 침구 브랜드 론칭 이후 지난 2014년 침구 기업으로는 처음으로 CCM 인증을 획득했다. 소비자 정보시스템, 소비자 불만관리 프로세스 구축 등 경영활동 전반에 걸쳐 고객중심 경영을 실천해왔다.

소비자중심경영의 운영 경험을 바탕으로 △체계적인 고객관계관리(CRM) 시스템의 도입 △카카오톡을 이용한 일대일 상담시스템 활용 △모바일 버전의 A/S 및 반품 시스템 개선 △CCM 우수사례 동영상 제작 등 가시적인 경영성과를 이루어 내어 심의위원회로부터 우수한 평가를 받았다고 웰크론 측은 설명했다.

웰크론 관계자는 “4회 연속 CCM 재인증 획득을 계기로 더욱 체계적인 소비자중심경영 시스템이 확립될 것으로 기대된다”며 “앞으로도 백화점과 대리점, 온라인몰 등 다양한 유통채널을 통해 더욱 향상된 고객서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr