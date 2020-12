서초구, 보육정책 우수 지자체 2년 연속 선정

2019년에 이어 ‘2년 연속 보육정책 우수 지자체’로 선정되며, 아이키우기 좋은 도시 서초 명성 이어...7개 항목 15개 지표(보육지원체계 개편 안착 기여도, 코로나19 대응 우수사례, 어린이집 안전관리, 공보육 확충 등)에서 높은 점수 받아

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 보건복지부 주관 '2020년 보육정책 우수 지방자치단체 평가'에서 2년 연속 우수 지자체로 선정되는 영예를 안았다.

보건복지부는 매년 지방자치단체의 보육사업 추진실적을 기준으로 보육지원체계 개편 안착 기여도, 어린이집 안전관리, 학대예방, 공보육 확충, 지자체 관심도 등 7개 항목 15개 지표로 우수지자체를 평가한다.

특히 올해는 코로나19대응 우수사례 지표를 신설, 평가했다.

구는 모든 항목에서 높은 점수를 받으며, 전국 252개 광역·기초 지방자체단체 중 총 18개구를 선정하는 우수 지자체를 수상했다.

지난해에 이은 2년 연속 우수 지자체로 선정된 점에서 의미가 크다.

서초구는 민선 6~7기 동안 국공립 어린이집에 대한 구민들의 높은 보육수요에 맞춰 32개에서 84개까지 국공립어린이집을 확충, 전국 최초 국공립·민간·가정어린이집이 연계한 공동·공유·상생의‘서초형 공유어린이집’ 운영, 보육의 편차가 없이 질 높은 보육서비스 제공을 위한 민간·가정어린이집‘서초형 모범어린이집’공인, 안전한 보육환경 조성을 위한 어린이집 급식·위생 집중관리 등과 같은 선도적 보육정책으로 우수한 평가를 받았다.

특히 코로나19대응을 위해 ▲마스크키트 지원 ▲서초방역단 어린이집 긴급방역 ▲유제품 행복배달서비스 ▲어린이집 스마트 건강관리시스템 구축 ▲운영악화 어린이집 운영비 지원 ▲건강한 서초아이(i) 서초 콘테스트 ▲코로나블루 예방을 위한 심리방역시리즈 운영 ▲서리풀 악동문화공연 방구석콘서트 ▲장난감도서관 안심대여 택배서비스 등 엄마의 마음으로 적극 펼친 코로나19특수사업이 큰 호평을 받았다.

조은희 서초구청장은 “코로나19 상황을 극복하기 위해 아이를 위한 마음 하나로 함께 노력해 준 보육교직원들과 가정양육 및 거리두기에 적극 협조해 주신 학부모들께 감사의 말씀을 전한다”며“서초구의 우수한 보육정책들이 전국표준모델이 될 수 있도록 계속 노력하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr