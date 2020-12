서대문구, 전국 주민자치박람회서 제도정책 분야 최우수상 수상

주민자치회 멤버십 향상, 민관협력회의 활성화 등 호평...서울시 자치구 유일 수상

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)는 최근 온라인으로 개최된 제19회 전국주민자치박람회에서 서울시 자치구 가운데 유일하게 ‘제도정책’ 분야 최우수 지자체로 선정돼 행정안전부장관상을 수상했다.

이 박람회는 지역별 우수 사례 공유를 통한 주민자치 확산과 활성화를 위해 행정안전부가 주최, 대통령소속 자치분권위원회와 열린사회시민연합이 주관했다.

시상은 ‘민간’을 대상으로 한 ▲주민자치 ▲지역활성화 ▲학습공동체 ▲주민조직네트워크와 ‘지자체’를 대상으로 한 ▲제도정책 등 모두 5개 분야에 걸쳐 이뤄졌다.

전국에서 총 309건의 사례가 응모된 가운데 서대문구는 1차 서류심사와 2차 인터뷰심사를 거쳐 수상의 영예를 안았다.

특히 구는 ▲주민자치회 멤버십 향상과 운영 내실화를 위한 교육 ▲협치형 민관협력회의 활성화 ▲공공성 높은 의제 발굴을 위한 주민자치회 로컬랩 운영 등에서 호평을 받았다.

서대문구는 2018년 5개 동에서 ‘서울형 주민자치회’ 시범사업이 시작, 그간 성과를 바탕으로 이달 들어 14개 모든 동에서 주민자치회 확대·구성이 완료됐다.

문석진 서대문구청장은 “주민이 권한과 책임을 갖고 지역 문제를 해결해 가는 풀뿌리 민주주의가 정착될 수 있도록 각 동 주민자치회 활동을 적극 지원하겠다”고 말했다.

