조두순 호송차 부순 유튜버 구속 갈림길…경찰, 사전구속영장 신청

[아시아경제 김은별 기자] 아동 성범죄자인 조두순(68)을 호송한 법무부 차량을 발로 차 부순 혐의를 받는 유튜버가 구속의 갈림길에 섰다.

경기 안산단원경찰서는 19일 공무집행방해 및 공용물 손괴 혐의로 유튜버 A씨에 대해사전구속영장을 신청했다고 밝혔다. A씨는 지난 12일 안산시 법무부 안산준법지원센터 앞에서 조두순이 탑승한 호송차 지붕 위로 올라가 뛰고, 차량을 발로 걷어찬 혐의를 받는다. 조두순의 출소 반대 집회 과정에서 A씨가 이런 행위를 한 것으로 전해졌다.

경찰은 조두순에게 사적 보복을 하겠다고 나서 화제가 됐던 격투기 선수 등 유튜버 2명도 같은 혐의로 조사한 뒤 영장 신청 여부를 검토하고 있다. 경찰 관계자는 "A씨에게는 반성의 기미가 보이지 않아 지난 18일 영장을 신청했다"며 "내일 중 영장 발부 여부가 결정될 것"이라고 말했다.

한편 경찰은 조두순의 거주지 주변에 경찰관을 배치한 상태다. 조두순은 출소 일주일을 맞은 이 날까지 단 한 번의 외출도 하지 않은 채 두문불출하고 있다.

