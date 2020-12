채림, 가오쯔치와 6년 만에 이혼…"내 인생 묵묵히 최선을 다할 뿐"

[아시아경제 김봉주 기자] 한·중 커플인 배우 채림(박채림·41)과 가오쯔치(39) 부부가 결혼 6년 만에 파경을 맞았다는 소식이 전해졌다.

중국 시나연예는 17일 "채림과 가오쯔치가 결혼 6년 만에 이혼했다"면서 "이혼 사유는 밝히지 않았지만 이혼 절차를 마쳤다"고보도했다. 이어 다른 국내외 연예 매체들도 두 사람이 이혼했다고 전했다.

현재 소속사가 없는 채림은 이 같은 내용의 언론 보도를 부인하지는 않았지만 "이렇다 저렇다 설명하고 이해를 바라는 성격이 아닙니다"라며 "나의 인생을 묵묵히 최선을 다해 살아내 가고 있을 뿐"이라고 밝혔다.

지난해 3월 중국에서 두 사람에 대한 이혼설이 불거졌지만 부인한 바 있다.

채림과 가오쯔치는 중국 CCTV 드라마 '이씨가문'에서 부부로 호흡을 맞춘 인연으로 연인 사이로 발전했다. 두 사람은 2014년 양국에서 결혼식을 올렸고, 2017년 12월에는 득남했다.

한편 채림은 1994년 미스 해태로 연예계에 데뷔해 '카이스트'와 '이브의 모든 것' 등 다양한 드라마에 출연했다. 이어 2000년대 중반부터는 중국에서도 활동했다. 아들을 출산한 뒤로는 2018년 SBS TV 예능 '폼나게 먹자' MC로 활약하기도 했다.

