대웅제약 '호이스타정' 코로나19 임상 2·3상 병합 승인

대웅제약은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제로 개발 중인 '호이스타정''의 임상 2상 시험을 임상 2/3상 시험으로 변경해 진행한다고 17일 밝혔다. 식품의약품안전처에서 임상 2상을 임상 2/3상으로 변경 승인한 데 따른 것이다.

대웅제약은 기존 2상에 3상을 병합 승인받아 대규모 환자에 관한 신속한 연구를 할 수 있게 됐다. 이번 임상은 경증과 중등증의 코로나19 환자 약 1000명을 대상으로 진행된다.

호이스타정은 만성 췌장염과 수술 후 역류성 식도염 치료에 쓰도록 허가받은 전문의약품이다. 대웅제약은 이를 국내 최초의 경구용 코로나19 치료제로 개발 중이다. 최근 실제 코로나19 환자를 대상으로 '오프라벨'(허가 외 사용) 처방한 결과에서 효과를 확인했다.

전승호 대웅제약 사장은 "호이스타정이 코로나19 치료제로 개발된다면 경증 환자들은 병원에 갈 필요 없이 호이스타정 복용만으로 자가 치료가 가능해질 것"이라며 "내년 1월 출시를 목표로 빠르게 임상 결과를 확보하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

