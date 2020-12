수혜 입은 보훈가족, 사랑을 베풀다

국가유공자 자녀 6000만 원 상당 온누리 상품권 전달

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] ㈜백인종합건설(대표 양요식)·㈜백인아이윌(대표 양광식)이 어려운 보훈가족에게 사용해 달라며 온누리 상품권을 광주지방보훈청에 전달했다.

16일 광주보훈청에 따르면 국가유공자 자녀가 경영하고 있는 백인종합건설과 백인아이윌이 6000만 원 상당의 상품권을 기부했다.

양사 대표는 국가유공자(고 양해천) 자녀로서 그동안 국가로부터 받은 보훈수혜에 보답하기 위해 생활이 어려운 보훈가족을 돕고, 나아가 코로나19 경제 상황을 극복하는데 조금이나마 보탬이 되고자 기부 한 것으로 알려졌다.

또 대전현충원에 안장돼 계신 부친에 대한 자긍심을 기반으로 보훈가족 사랑나눔 등 지역사회 소외된 이웃을 지원하고자 광주지방보훈청과 MOU를 체결해 정기적인 후원도 약속했다.

임성현 광주보훈청장은 “장성한 국가유공자 자녀가 기부를 통해 국가보훈에 보답한 것을 매우 뜻깊게 생각한다”고 말했다.

기부 받은 온누리 상품권은 무의탁 독거세대 등 생활이 어려운 보훈가족 600여 가구에 지원해 지역경제 활성화에 도움이 될 수 있도록 할 것이다.

