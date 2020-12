[아시아경제 금보령 기자] JW중외제약 JW중외제약 001060 | 코스피 증권정보 현재가 33,700 전일대비 200 등락률 +0.60% 거래량 133,639 전일가 33,500 2020.12.16 15:08 장중(20분지연) 관련기사 JW중외제약, 보로노이와 차세대 항암신약 개발JW중외제약, '기술수출' 통풍치료제 中 임상 1상 승인JW홀딩스, 中제약사에 종합영양수액제 기술수출…440억원 규모 close 은 보통주 및 기타주 1주에 각각 신주 0.03주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 16일 공시했다.

신주는 보통주 61만9872주, 기타주 7779주다. 1주당 액면가액은 2500원이다.

신주배정 기준일은 내년 1월1일이고, 상장 예정일은 내년 1월20일이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr