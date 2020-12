정부 "화이자·얀센, 백신수급 협상 순항…연내 계약 확정"

[아시아경제 최대열 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 수급과 관련해 외국 제약사 2곳과 올해 안에 계약을 확정할 것으로 내다보고 있다고 정부가 16일 밝혔다.

손영래 중앙사고수습본부 전략기획반장은 이날 브리핑에서 "화이자와 얀센은 현재까지 순조롭게 계약관련 합의가 진행중"이라며 "별다른 차질이 없다면 조속한 시일 내 계약을 확정해서 내용을 공개할 수 있을 것"이라고 말했다. 이어 "가급적 이달 내 계약을 확정할 것"이라고 덧붙였다.

앞서 정부는 해외 제약사와 백신 공급 협상을 진행해왔으며 아스트라제네카의 백신 2000만도즈(1도즈는 1회분, 1000만명분)만 계약이 확정된 상태다. 이날 한 매체는 정부 관계자를 인용, 다른 제약사도 계약을 확정했거나 조만간 확정할 예정이라고 보도했다.

정부는 외국으로부터 우리 국민 4400만명분 백신을 구매키로 하고 협상을 진행하고 있다. 화이자가 2000만도즈(1000만명분), 얀센이 400만도즈(400만명분)로 각 업체와 구매확약까지는 이뤄졌으나 아직 최종 계약을 맺지는 않았다. 도입물량이 확정된 만큼 구체적인 도입시기나 기타 다른 조항을 살펴 마무리지을 것으로 예상된다. 화이자는 영국과 미국 등에서 접종을 시작했고 얀센은 아직 임상시험중이다.

