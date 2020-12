대구시 "종교시설 정규 활동 이외 대면활동 금지" … 21일부터 특별대책

코로나19 범시민대책委, 대시민 호소문 발표 "모임?행사 취소 강력 권고"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 최근 지역 교회를 중심으로 연쇄 감염이 잇따르고 있는 것과 관련, 오는 21일부터 내년 1월3일까지 2주간 '코로나19 전국적 유행 대비 특별방역대책'을 마련해 시행한다고 16일 밝혔다.

대구시 코로나19 범시민대책위원회는 이날 공동위원장 모임을 가진 뒤 채택한 '시민 호소문에서 "특히 10인 이상의 음식물 섭취 모임?행사는 취소를 강력히 권고한다"면서 "필수적인 활동 이외에는 가급적 집안에 머물러 달라"고 촉구했다.

범시민대책위는 "지난 11일 영신교회발 집단감염으로 교회와 학교, 유치원·어린이집 병원 등 광범위하고 다양한 경로로 노출되어 지역사회 전파 위험이 이전과는 비교할 수 없을 정도로 높아진 상황"이라고 우려했다.

이어 "이런 상황은 지난 10월 '사회적 거리두기' 완화 이후 무증상·경증 감염자와 감염경로 불명 확진자가 곳곳에 산재해 있고, 특히 '3차 대유행'은 젊은 층을 중심으로 퍼지면서 무증상자까지 상당할 것으로 예측돼 있어 더욱 힘든 국면"이라고 강조했다.

대구시는 "고위험군 집단시설, 다중이용시설 방역수칙 준수 여부를 집중 점검하고, 위반 업소에 대해서는 강력한 행정조치를 시행하겠다"면서 "종교시설에 대해서는 정규 종교 활동 외 일체의 대면활동을 금지하겠다"고 했다.

한편, 대구에서는 남구 영신교회에 이어 중구·남구지역의 또다른 교회에서도 'n차 감염'이 잇따르고 있다. 15일에는 중구 새비전교회에서 교인 등 14명이 확진되면서, 지난 11일부터 이 교회에서 발생한 관련 확진자는 모두 20명으로 파악됐다. 남구 신일교회에서는 2명의 신규 확진자가 추가되면서, 누적 확진자가 5명으로 늘었다.

지난 10일부터 집단감염이 발생한 달성군 영신교회에서도 교인 접촉자 1명이 확진 판정을 받으면서, 이 교회 관련 확진자는 모두 50명으로 늘어났다.

대구에서는 지난 12일 35명, 13일 28명, 14일 16명, 15일 18명 등 닷새 연속으로 두 자리 수의 확진자가 쏟아져 나오고 있다.

