'착한 임대인' 스타필드, 12월 거리두기 격상에 임대료 인하

사회적 거리두기 2.5단계 격상에

660개 매장 임대료 부담 낮춰

실내 체육시설·문화교육시설 등

의무 휴업매장 임대료·관리비 면제

[아시아경제 차민영 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 발발 이후 3차례에 걸쳐 중소 입점업체들을 지원해 온 스타필드가 12월 사회적 거리두기 격상 속 '착한 임대인'으로 또 다시 나섰다.

신세계 프라퍼티는 스타필드 시티 위례·명지·부천과 스타필드 하남·고양·안성·코엑스몰의 소상공인과 중소기업 입점업체를 위해 12월 임대료를 최대 40% 인하키로 했다고 16일 밝혔다.

이번 지원책으로 지난해 12월 매출 대비 감소 폭이 큰 중소 입점업체 약 660개 매장이 임대료 부담을 덜게 됐다. 작년 12월과 비교해 매출 하락률에 따라 20%에서 최대 40%까지 임대료 인하 혜택을 받게 된다.

임대료 지원 대상은 스타필드 코엑스몰과 스타필드 시티 위례·명지·부천의 중소 입점업체 전점이다. 스타필드 하남·고양·안성의 경우 상대적으로 타격이 큰 식음료(F&B)·미용실·네일샵·안경점 등 서비스 매장이 포함됐다.

사회적 거리두기 2.5단계 기간 동안 의무 휴업해야 하는 실내체육시설, 문화교육시설 등 총 14개 매장의 임대료와 관리비는 모두 면제하기로 했다.

임영록 신세계 프라퍼티 대표이사는 "입점 테넌트의 어려움과 위기에 대해 깊이 공감하며 당사 또한 매출 감소로 인한 경영 차질이 불가피함에도 도움이 되고자 임대료 인하·납부유예, F&B 지원·엔터테인먼트 이용권 구입 등 상생활동을 해왔다"며 "이번 추가 임대료 인하로 입점 테넌트가 코로나19를 극복하는데 도움이 되길 진심으로 바란다"라고 밝혔다.

앞서 스타필드는 지원금 약 90억원을 투입해 3차례에 걸쳐 총 6개월간 코엑스몰 외 스타필드 일부 장르를 제외한 중소 입점업체를 대상으로 임대료를 최대 40% 인하했다. F&B·서비스·엔터테인먼트 시설 매장도 지원했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr