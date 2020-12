모트렉스, CES서 UVC 살균 무선충전기 제품으로 혁신상 수상

[아시아경제 구은모 기자] 모트렉스 모트렉스 118990 | 코스닥 증권정보 현재가 6,660 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,660 2020.12.16 08:40 장시작전(20분지연) 관련기사 [특징주]모트렉스, 애플카 나오나? 애플 TSMC와 '자율주행 칩' 개발…플랫폼 기술 '부각'【시선집중】 신종바이러스 완전히 찢었다?! 이 종목들 주목하라! “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 가 ‘2021 CES’에서 2년 연속 혁신상을 수상했다고.

모트렉스는 세계 최대 소비자 가전 전시회 ‘CES 2021(Consumer Electronics Show)’의 차량 인텔리전스(Vehicle Intelligence) & 트랜스포테이션(Transportation) 부문 혁신상을 수상했다고 16일 밝혔다.

모트렉스가 혁신상을 수상한 제품은 컵홀더형 자외선(UVC) 살균 무선충전기로 다양한 차종에 적용 가능하다. 이는 사용 빈도가 높은 핸드폰, 스마트 키, 마스크 등을 살균할 수 있으며 3.5mW 2개의 UVC LED로 10분가량 작동해 살균작용을 해주는 제품이다. 해당 제품은 LED 램프로 살균 상태를 표시해주고 내부 상태를 확인할 수 있는 반투명 커버를 적용하였으며 운전자 공간 확보와 편의성을 위한 거치 각도 조절이 가능하다.

모트렉스 관계자는 “코로나19로 인해 개인 위생에 대한 수요가 세계적으로 증가하고 있고, 특히 차량 내 살균 제품에 대한 관심이 폭증하고 있다”며 “이러한 시대의 흐름을 선제적으로 반영한 제품 개발이 이번 수상의 원동력이 됐다”고 말했다. 이어 “모트렉스는 이미 인도의 공기청정기 매출을 통해 차량 내 환경제품에 대한 경쟁력을 확인했다”며 “모트렉스가 개발한 UVC 살균 무선충전기 역시 완성차 업체의 러브콜을 받고 있고, 공기청정기와 더불어 차량 내 대표적인 환경제품으로 충분한 역량을 갖췄다고 자부한다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr