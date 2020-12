캐나다 패션거물 피터 니가드, 여성 수십명 성착취 혐의로 체포

[아시아경제 김영은 기자] 미성년자를 포함해 여성 수십명을 성적으로 착취한 혐의를 받는 캐나다의 패션 사업가 '피터 니가드(79)'가 15일(현지시간) 체포됐다.

이날 AP통신과 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 경찰은 전날 캐나다 위니펙에서 '니가드 인터내셔널'의 창업자인 피터 니가드를 체포했다.

니가드는 미국 뉴욕 남부연방지검이 성적 인신매매, 공갈 등의 혐의로 기소해 체포됐으며 검찰은 니가드가 최소 25년 동안 자신과 동료들의 성적 만족을 위해 부하 임직원들을 활용해 미성년자를 포함한 여성 피해자를 모집한 것으로 보고 있다.

검찰에 따르면 니가드는 여성들에게 "모델이 될 기회를 주겠다"면서 자신의 저택으로 유인한 뒤 약물과 술을 먹이고 성폭력을 저지를 혐의를 받는다. 피해자 다수는 빈곤층 또는 학대 경험이 있는 취약 계층 여성인 것으로 나타났다.

최근에는 14∼15세 미성년자를 포함한 57명의 여성 피해자들도 미국 법원에 니가드 등을 상대로 비슷한 혐의를 주장하는 집단 소송을 제기했다.

이들은 니가드 일당이 바하마에 온 피해 여성들의 여권을 빼앗아간 뒤 성적 행위를 해주기 전까지는 돌려주지 않았고, 회사 컴퓨터 서버에 잠재적 피해자 수천명의 데이터베이스를 저장했다고 주장했다.

니가드의 성범죄 의혹은 미 연방수사국(FBI)이 지난 2월 니가드 인터내셔널 본부를 압수 수색하며 수면 위로 떠올랐다. 하지만 당시 니가드 측은 성적 인신매매 주장을 부인하면서 "완전히 날조된 것"이라고 반박한 바 있다.

