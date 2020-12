노태문 사장 "노트 경험 확대…폴더블 다양화·대중화"

S펜 확대 적용·폴더블 대중화 강조…1월 언팩 공식화

"갤럭시 폰에서 영상 경험 완벽히 지원하고 연결성 확장"

"배터리·화면도 습관에 맞게 최적화하는 개인화 확대"

[아시아경제 한진주 기자] "갤럭시 노트의 경험을 더 많은 제품군으로 확대 적용해 나가겠다. 폴더블 제품군 다양화와 대중화에 힘쓰겠다."

노태문 삼성전자 무선사업부장이 갤럭시S21 공개를 한 달 앞두고 S펜 탑재, 내년 1월 언팩 개최를 공식화했다. 내년에는 갤럭시의 개인화 기능과 영상 경험 개선에 주력하겠다는 방향도 제시했다.

16일 노태문 삼성전자 무선사업부장(사장)이 뉴스룸에 '맞춤형 모바일 경험을 향한 2021년 삼성전자의 기술 혁신'이라는 기고문을 올렸다. 노 사장이 기고문을 게재한 것은 사장 취임 이후 3번째다.

노 사장의 기고문에는 내년 갤럭시 라인업과 관련한 힌트도 담겨있다. 그는 "더 많은 고객이 혁신적인 폴더블 기기를 경험할 수 있도록 폴더블 제품군의 다양화와 대중화에 힘쓰겠다"며 "소비자들이 가장 즐겨 사용하는 갤럭시 노트의 경험을 더 많은 제품군으로 확대하여 적용해 나갈 계획"이라고 말했다. 갤럭시노트 시리즈의 특장점이었던 S펜을 갤럭시S21과 갤럭시Z폴드 시리즈에도 탑재하겠다는 계획을 공식 인정한 것이다.

이날 노 사장은 내년 1월 언팩 개최까지 공식화했다. 노 사장은 "내년 1월 새로운 소식과 함께 찾아뵙겠다"고 했다. 그간 상반기 언팩 이벤트는 2월에, 신제품 출시는 3월 초였으나 내년에는 갤럭시S21 공개 시점은 예년보다 한 달 가량 앞당겨졌다. 통상 언팩 초청장을 발송한 후에 기고문이 공개됐지만 이번에는 기고문 게재가 조금 더 앞섰다.

원격 근무와 화상회의, 소셜 챌린지 등으로 영상 제작·소비가 늘어난만큼 영상 경험도 개선에도 주안점을 두겠다는 계획이다. 노 사장은 "갤럭시 스마트폰의 카메라에는 이제 전문가 수준에 필적하는 고성능의 인텔리전트한 사진과 영상 촬영 기능이 탑재될 것"이라며 "전문 영상 제작자부터 인텔리전트 카메라가 알아서 다 해 주기를 바라는 분까지 다양한 요구를 모두 만족시켜, 영상 경험을 완벽하게 지원하겠다"고 설명했다.

인공지능(AI) 기술을 기반으로 사용자의 습관에 맞춰 기능을 최적화해주는 개인화 기술도 확대한다. 노 사장은 "갤럭시 제품군에 ‘온-디바이스 AI’ 기능을 제공하기 위해 지금도 연구 개발에 매진하고 있다"며 "AI 기능이 탑재된 갤럭시 제품은 고객의 일상과 습관을 학습해 더 좋은 사진과 영상 촬영을 지원하며, 배터리, 메모리, 디스플레이를 개개인의 사용 습관에 맞춰 최적화하며 갤럭시 기기에 이 기능을 더 확대할 것"이라고 설명했다.

새로운 기술을 여러 기기와 서비스에 빠르게 적용하고 UWB(초광대역통신) 기술로 갤럭시의 연결 범위 확장을 꾀한다. UWB란 단거리에서 넓은 범위에 데이터를 전송하는 무선 기술로 기기 위치를 확인하는 '스마트싱스 파인드' 서비스 등에 적용돼있다. 그는 "스마트폰으로 문을 열거나, 자동차와 스마트폰을 연결하는 등 새로운 디지털 라이프를 누릴 수 있게 될 것"이라며 "앞으로는 열쇠나 지갑 등 중요한 물건, 심지어 반려동물까지도 쉽고 빠르게 찾을 수 있게 될 것"이라고 말했다.

노 사장은 기술의 역할과 삼성전자의 역량을 강조하며 "발전의 한계는 우리가 상상하는 범위 안에서만 제한된다"며 "우리는 기존의 상식에 끊임없이 반문하며 상상력의 외연을 넓혀 무궁무진한 기술의 발전을 실현해 나갈 것이다. 삼성전자의 상상력은 한계가 없을 것"이라고 했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr