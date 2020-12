유시민 "친노·친문 '제3 후보론', 내 이름까지…매우 불편해"

이해찬 "현재 민주당 노무현계, 문재인계 계보 없어"

[아시아경제 한승곤 기자] 유시민 노무현재단 이사장이 15일 이른바 친노(親盧)·친문(親文) 세력에서 차기 대통령선거 주자를 내세우려 한다는 일각의 주장에 대해 "뇌피셜(근거 없는 거짓말)이다. 몹시 불쾌하다"고 일축했다.

유 이사장은 이날 오후 노무현재단이 유튜브 채널을 통해 진행한 '2020 후원회원의 날 특집방송'에 출연해 "마치 지금 집권당(더불어민주당) 안에 소위 친노란 세력이 있어서 그들이 친소관계를 기반으로 다음 대선 후보를 결정하는 과정에서 '누군 친노니 좋고, 누군 아니니 안 되고' 이런 식(으로 결정한다는) 보도가 너무 많다"며 이 같이 지적했다.

이날 방송에는 이해찬 전 더불어민주당 대표, 한명숙 전 국무총리, 이병완 전 노무현 대통령 비서실장 등 역대 이사장들도 출연했다.

유 이사장은 "요즘 언론 보도에 김경수 경남지사가 2심 유죄선고가 나오고 이낙연 대표와 이재명 경기지사가 여론조사에서 팽팽하게 양강구도를 형성하니까 뭐 친노세력이 '이재명은 친노가 아니고 이낙연도 친노 아니니 제3의 친노 대안을 모색한다'면서 이사장을 맡고 있는 내 이름도 매일 기사에 같이 들어간다"며 "그거 때문에 매우 불편하다"고 토로했다.

이어 "친노는 좋다. (내가) 뼛속까지 친노이고 노통 사랑하니까"라면서도 "그러나 우리는 어떤 정치인의 정책과 신념, 소신, 그 사람의 정치하는 방식이 옳고, 우리나라에 필요하고, 훌륭하면 지지하는 거고 아니면 지지하지 않는 거지, 무슨 노 대통령이나 문재인 대통령과의 개인적 친분이나 연고관계가 있으면 지지하고 없으면 멀리하는 사람들이 아니다"라고 강조했다.

그러면서 "가만히 내버려 두면 실제 많은 모르는 시민들은 그러려니 할 수 있다"며 "혹시 기자들이 보고 있으면 이것 좀 기사로 쓰라. 우린 그런 거 안 한다"고 당부했다.

유 이사장의 이 같은 발언에 이해찬 전 민주당 대표는 "나는 그 사람들이 우리에게 약 올라서 그러는 것 같다. 저 사람들이 못난이라서 그런 것"이라면서 "현재 민주당 내에는 노무현계, 문재인계 같은 계보가 없어졌다. 다 똑같다"고 강조했다.

한명숙 전 총리는 "노무현 재단의 이름으로 또는 그 대표, 회원으로 정치적 발언을 하는 것은 아주 예민한 선거 때는 좀 안 하는 게 좋겠다"며 "그렇게 생각하지만 다 각자 개인이고 또 시민이라서 그런 차원에서는 얼마든지 권리니 할 수밖에 없지 않나. 그렇게 정리하면 어떨까"라고 했다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr