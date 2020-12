거창군수, 야간 코로나19 방역 현장 특별점검

야간 조 2개 반 편성 유흥·단란주점, 음식점, 노래방, 피시방 등 주요 위험시설 집중점검



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 구인모 군수와 간부 공무원들이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 관내 다중이용시설에 대한 특별 현장점검을 실시했다고 16일 밝혔다.

이번 점검은 군수와 부군수를 중심으로 야간 조 2개 반을 편성해 유흥·단란주점, 음식점, 노래방, 피시방 등 주요 위험시설을 찾아 집합 금지 준수 여부, 21시 이후 영업 중단 여부 등 2단계 방역 수칙에 대해 집중적으로 점검했다.

2단계에서는 클럽과 주점 등은 집합 금지로 영업이 불가하고, 음식점은 밤 9시 이후 영업을 종료해야 하며 포장 또는 배달만 가능하며, 실내체육시설과 노래방은 9시 이후에는 운영이 중단된다.

군은 최근 전국적으로 코로나19 확진자가 하루 1000명 이상 발생하는 등 3차 대유행이 본격화되고 지역에서도 가파른 증가세를 보이는 상황에서 확산 방지를 위한 절실한 마음으로 특별점검을 추진했다.

아직 2단계 방역 수칙 내용을 잘 모르는 영업자가 많아 단속과 홍보를 병행하는 것이 필요하다는 판단에서 이번 특별점검을 하게 됐다.

구 군수는 “장기간 이어진 코로나와의 사투로 여느 때보다 추운 겨울을 보내고 계신 군민들께 위로의 말씀을 전한다”며 “현재 시행하고 있는 강화된 방역 수칙을 실천하는 것이 무엇보다 중요하다”며 군민들의 적극적인 방역 참여를 당부했다.

군은 최영호 부군수를 단장으로 방역 수칙 종합점검 추진단을 구성해 7개 반 21개 부서가 다중이용시설에 대한 점검을 매일 하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr