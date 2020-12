[아시아경제 김봉주 기자] 방송인 서정희가 으리으리한 집을 공개했다.

서정희는 15일 자신의 인스타그램에 "#정희집 #혼자사니좋다 #셀카 캡처 츄리닝입고요"란 글을 올렸다.

사진에는 서정희의 집 일부의 모습이 담겼다. 세련된 카페 같은 집의 분위기가 시선을 모은다.

한편 서정희는 지난 2015년 개그맨 서세원과 이혼한 뒤 혼자 살고 있다.

