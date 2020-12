네이버클라우드, NIA 'AI 허브' 사업 따내 "디지털서비스 전문계약 1호"

[아시아경제 부애리 기자] 네이버클라우드가 한국지능정보사회진흥원(NIA) 'AI 허브'의 클라우드 자원 확대·운용 사업에 대한 계약을 완료했다고 13일 밝혔다.

AI 허브는 인공지능 학습용 데이터 구축 사업의 결과물을 개방하기 위한 통합 플랫폼이다.

해당 계약은 지난 10월 디지털서비스 전문계약제도가 시행된 후 성사된 1호 계약이다. 기존 공공 부문에서는 이례적으로 민간 클라우드를 도입해 혁신을 이루고자 하는 NIA의 의지와 네이버클라우드의 기술 역량이 만나 만들어진 최초 사례다.

NIA의 인공지능 학습용 데이터 구축 사업은 한국형 뉴딜 사업의 데이터 댐 7대 과제 중 가장 핵심 사업으로, 총 예산이 2020년 2925억원, 2021년 2925억원에 달하는 대형 국책사업이다. 오는 2025년까지 1300여 종의 인공지능 학습용 데이터 구축을 목표로 하고 있다. 또한 해당 데이터를 네이버 클라우드 플랫폼 기반의 AI 허브에 저장해 개방할 계획이다.

네이버 측은 "이용자들은 AI 허브를 통해 기존 인공지능 학습용 데이터 다운로드 서비스 외에도 다양하게 활용될 수 있는 방법을 제공받을 수 있다"고 설명했다.

임태건 네이버클라우드 상무는 "AI 허브의 클라우드 자원 확대 사업까지 수주함으로써 명실상부 국가 AI 사업의 핵심적인 역할과 선도적인 지위를 갖게 됐다"며 "NIA와 함께 대한민국의 AI 경쟁력을 높일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

