코로나가 낳은 또 다른 비극…학교 문 닫자 12시간씩 노동하는 인도 어린이

[아시아경제 최은영 기자] 인도에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태가 장기화하면서 '아동 노동력 착취'가 또 다른 사회문제로 대두되고 있다.

13일 AP통신에 따르면 인도의 아동 권리보호 단체 '바흐판 바카오 안돌란'(BBA)은 "코로나 사태로 아동 권리와 관련해 미증유의 사태가 벌어지고 있다"라고 전했다.

단체는 "올해 3월부터 코로나19 사태가 발생한 뒤 학교가 문을 닫고 학부모들이 일자리를 잃으면서 아동들이 값싼 노동력 제공을 위해 팔려나가고 있다"라고 말했다.

2014년 노벨평화상 수상자인 카일라시 사티아르티가 설립한 이 단체는 "코로나 때문에 아동 노동력 착취 감시와 인신매매 추적도 활발하지 않다"라며 "아동 권리 보호를 위한 수십 년의 노력이 후퇴하고 있다"라고 지적했다.

지난가을 경찰은 우타르프라데시주 아그라에서 불법 신발공장 문을 뜯고 들어가 10세~17세 아동 노동자 10여 명을 구출하기도 했다.

아이들의 구출은 공장 안에서 매를 맞고 울부짖는 아이의 소리를 들은 행인이 경찰에 신고하면서 이루어졌다. 확인 결과 아이들은 하루 12~14시간씩 비좁은 공간에서 접착제로 신발 깔창을 붙이는 일 등을 하며 수시로 매를 맞은 것으로 드러났다.

'바흐판 바카오 안돌란'은 올해 4∼9월에만 인도 전역에서 1천197명의 아동을 구출했다. 이는 지난해 같은 기간 613명 구출 대비 두 배에 해당하는 수치이다.

인도의 또 다른 아동 구호단체 '차일드 라인'(Childline) 역시 올해 3∼8월에 19만2천 건이 신고 전화를 접수했다. 대부분이 아동 노동력 착취 사건이었다.

현지 아동 인권 운동가는 "코로나 사태가 길어지면서 시골에 빈곤 가정이 늘자 인신매매범들이 무료로 식료품을 나눠주고 "아이에게 도시 일자리를 소개하겠다"라며 부모를 꾀어내고 있다"라고 염려했다.

인도에서는 14세 미만 아동이 가족 사업이나 농장에서 일하는 것을 제외하고는 어떠한 노동도 할 수 없도록 제정되어 있다. 그러나 유니세프는 1천만 명의 인도 아동들이 어떤 식으로든 노동에 투입되고 있다고 추정하고 있다.

인도 내무부는 지난 7월 "아동 노동력 착취가 늘지 않도록 모든 지역에 인신매매 방지조직을 설치하라"라는 긴급지침을 각 주에 내려보낸 상태다.

