경주시의 역발상 … 태풍피해 복구 '감포항 친수공간'에 유람선 띄운다

해수부, 감포항 친수공간 관통하는 배수로 조성

경주시, 길이 417m '관광용 운하'로 활용할 방침

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경주 앞바다에 소형 유람선이 운항할 수 있는 길이 417m 규모 '미니 운하'가 만들어진다.

13일 경주시에 따르면 해양수산부는 제9호 태풍 '마이삭'으로 월파 피해를 입은 감포항 친수공간의 전체를 관통하는 배수로를 조성한다.

태풍 등 재난 상황 발생 시 바닷물이 빠져 나갈 물길을 만드는 프로젝트인데, 이 사업이 끝나면 총 연장 417m에 너비 20m 수심 5m 규모의 사실상 '미니운하'가 생긴다는 게 경주시의 설명이다.

경주시는 이같은 구조에 착안, 이곳을 지역 관광의 랜드마크로 삼을 만한 '관광용 운하'로 활용한다는 계획을 세웠다. 물길이 트이면 친수공간 운하 417m를 거쳐 감포항 남방파제를 따라 친수공간으로 다시 돌아오는 2.5㎞짜리 유람 뱃길이 생긴다.

시는 감포항 피해 복구 실시설계가 마무리되는 2021년 4월께부터 본격 준비 작업에 착수, 2022년 상반기에 착공한다는 로드맵까지 세웠다. 계획대로라면 2023년 3월까지 완료될 것으로 보인다.

공사비는 80억원이 투입된다. 먼저 친수공간 복구 사업비 40억원에다 '감포명품어촌 테마마을 조성사업' 100억원 중 40억원으로 충당된다.

운하가 생기면 소형 유람선 선착장 주변에 수상카페, 수변상가 등의 부대시설이 들어선다. 운영은 공익성과 수익성을 모두 고려해 경주시시설관리공단이 맡게 될 전망이다.

주낙영 시장은 "이미 실시설계에 국비 15억원이 투입된 이 프로젝트는 태풍 등 재난상황 발생 시 해수가 흐르는 물길을 만드는 동시에 그 위에 소형 유람선을 띄워 주민 안전은 물론 지역의 관광산업을 살리는 일석이조의 사업"이라고 강조했다.

