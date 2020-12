수원·광명·안성시 올해 '지역복지 민관협력' 잘했다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 수원시ㆍ광명시ㆍ안성시가 '2020년 지역복지 민관협력' 31개 시ㆍ군 평가에서 최우수 시ㆍ군에 선정됐다.

지역복지 민관협력 우수 시ㆍ군 평가는 '경기도 위기 이웃 발굴 지원에 관한 조례'를 근거로 지역 내 민ㆍ관 협력을 강화하기 위해 올해 경기도가 처음 도입한 사업이다.

지역사회보장협의체 등 지역 내 인적 안전망과 시ㆍ군이 협업을 통해 위기 이웃을 발굴하고 지원한 실적과 우수사례 등을 평가해 시상한다.

올해 평가에서 인구 수 기준에 따라 3개 그룹으로 나눠 진행된 평가에서 인구가 많은 A그룹에서는 수원시가 최우수상을 받았다.

인구수 11위~20위에 해당하는 B그룹에서는 광명시가, 인구수가 가장 적은 C그룹에서는 안성시가 각각 최우수상을 수상했다.

이병우 도 복지국장은 "코로나19에 따라 위기에 처한 도민을 찾아내고 지원하기 위한 민ㆍ관협력이 더욱 중요해졌다"면서 "지역사회보장협의체 위원들과 명예사회복지공무원들이 시ㆍ군과 협력해 더욱 힘을 내 활동할 수 있는 계기가 됐으면 한다"고 전했다.

한편, 이번 평가에 앞서 지난 11월 30일 열린 '지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스'에서는 7개 시ㆍ군 지역사회보장협의체가 코로나19 상황에서 위기 이웃을 지원한 우수사례를 온라인으로 발표하고 공유하는 시간을 가졌다.

광명시의 '광명형 복지사각지대 발굴을 위한 광명핀셋 발굴단' 운영 사례가 대상을 받아 이번 평가에 반영됐다.

