"AI가 스포츠 캐스터처럼" 엔씨, 중계체 음성 합성 기술 공개

[아시아경제 부애리 기자] 엔씨소프트가 자사 인공지능(AI)센터에서 개발한 '중계체' 음성합성 기술을 10일 공개했다.

중계체 음성합성은 스포츠 캐스터가 경기를 중계하는 느낌을 구현한 기술이다. 뉴스와 안내문 등에 사용되는 '낭독체'나 일반적인 대화를 구현한 '대화체'와 달리 경기 상황에 맞는 감탄사 등 다양한 감정을 표현한다.

엔씨의 중계체 음성합성 기술은 ▲감정 표현의 수준·강도 제어 ▲다양한 감탄사 ▲생동감 넘치는 음성합성 등이 특징이다. 야구, 축구, 농구와 e스포츠 등 다양한 종목의 경기 정보 전달과 해설 등에 활용 가능하다.

엔씨 AI센터 산하 스피치 AI랩의 음성합성팀과 보이스 컨버전팀은 자연스러우면서도 잡음과 왜곡이 없는 고품질 음성을 생성하며 다양한 억양을 표현하고 제어하기 위한 '운율 제어' 기술을 연구해왔다.

엔씨 음성합성 기술에 대한 자세한 내용은 공식 블로그에서 확인할 수 있다.

