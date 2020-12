경복대 창업보육센터 입주기업 '경기중소벤처기업청장상'

[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교 창업보육센터 내 입주기업이 경기지방중소벤처기업청장상을 받았다.

경복대는 지난 8일 수원 노보텔앰베서더에서 열린 '2020 경기지역창업보육센터 입주기업 만남의 장' 행사에서 입주기업인 ㈜조아스가 투철한 기업가정신과 경영혁신, 지역경제 활성화에 기여한 공로로 경기지방중소벤처기업청장상을 수상했다고 10일 밝혔다.

경복대 창업보육센터는 2018년 ㈜이글루시스템즈, 2019년 레이저크래프트에 이어 올해 ㈜조아스가 수상해 3년 연속 수상업체를 배출하는 성과를 거뒀다.

경복대 창업보육센터는 경기북부지역 창업보육 메카 구현을 비전으로 2015년 초 개설됐다. 총 2995㎡ 면적에 30개 보육실 및 촬영 스튜디오, 시제품 제작실인 3D프린팅센터와 레이저 가공실을 운영하고 있다. 특히 입주기업에 대한 맞춤형 보육지원을 통해 입주기업 보육역량 강화에 최선을 다하고 있다.

변상석 경복대 창업보육센터장은 "개설 6년차인 창업보육센터는 경기도 운영평가에서 A등급을 획득했으며, 우수한 입주기업들로부터 발전기금을 기탁 받는 등 경기북부지역 창업보육의 메카로서 입지를 다져오고 있다"며 "코로나19로 어려운 대내외적 환경에서도 이러한 역량을 기반으로 입주기업 사업화지원 확대 및 산학협력을 통한 멘토링 등 실질적인 상생협력방안을 마련해 창업보육의 성공사례를 창출해 나갈 것"이라고 밝혔다.

