경기교육청, 경기혁신교육 학술대회 11일 개막

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 경기혁신교육 학술대회를 온라인으로 개최한다.

경기교육청은 다양한 현장 실천으로 혁신교육 이론의 토대를 튼튼히 하고 시대 상황에 따른 교육 변화를 주도하기 위해 11~12일 '2020 경기혁신교육 학술대회'를 마련한다고 10일 밝혔다.

올해 행사는 경기도교육연구원의 '경기교육종단연구 학술대회'와 통합 진행된다.

학술대회 첫날은 ▲고등학생이 꿈꾸는 미래학교의 모습 ▲초ㆍ중 교사가 코로나19 상황에서 시도했던 혁신교육 실천 사례 ▲교육지원청 장학사가 마을과 함께 만드는 혁신교육 사례 등에 대해 논의한다.

둘째 날에는 67개 주제 연구결과를 혁신교육정책, 미래학교, 학교공간혁신, 혁신학교, 학교조직문화, 교원전문성, 혁신교육지구, 마을교육 등 12개 분과별로 발표하고 토론한다.

이번 행사는 온라인(www.gginnoedu.kr)과 유튜브를 통해 실시간으로 방송된다.

김진만 경기교육청 학교정책과장은 "5회째를 맞는 이번 학술대회는 경기혁신교육의 과거와 미래가 함께 존재하는 공간"이라면서 "혁신교육 실천 성과는 혁신교육을 미래교육으로 지속하는 동력이 될 것"이라고 강조했다.

