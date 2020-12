경남 2021년 항만사업 국비, 올해보다 298억원↑

장승포항 남방파제 조성사업 실시 설계비 확보가 큰 성과

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도가 2일 국회 본회의를 통과한 2021년 정부 예산 항만사업 관련 국비를 487억원을 확보했다. 이는 올해 국비 187억원보다 298억원이 증가한 액수다.

이번 국비 확보를 통해 그동안 예산 부족으로 지지부진하던 통영항 강구안(내만) 친수시설 정비공사 등 항만사업들이 활로를 찾고 사업추진에 탄력을 받을 것으로 예상한다.

이번에 확보된 예산의 주요 사업은 통영항 강구안(내만)친수시설 조성 104억원, 동호만 유류부두 및 물양장 확대 65억원, 통영항 여객선 터미널 정비 47억원, 장승포항 개발사업 40억원, 진해항 속천항 방파제 연장 36억원, 지방관리 항만 내진성능보강공사 123억원 등 이다.

특히 장승포항 남방파제 조성사업의 실시설계에 드는 예산 25억원 중 11억원을 확보해 향후 신규 방파제를 조성한다는 계획이다.

장승포항의 경우 외해와 바로 연결된 항만의 특성상 파랑과 너울에 의한 피해가 지속해서 발생했다.

이에 대해 선박 피항 기능을 강화해 지역 주민의 재산과 안전을 지키는 데 이바지 할 것으로 전망된다.

김춘근 도 해양수산국장은 "'지방이양일괄법'이 시행돼 항만 분야 위임사무가 자치사무로 바뀌는 첫해에 항만사업 추진에 필요한 예산 확보란 점이 의미가 있다"며 "예산을 내년 상반기에 신속 집행해 침체한 지역경제에 활력이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr