위암수술 18일 만에 출근한 권영진 시장 "중요 정책결정 제외하고는…"

"양(행정·경제) 부시장 중심으로 시정을 꼼꼼히 챙겨달라" 주문

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 지난달 20일 조기 위암 증상으로 수술을 받았던 권영진 대구시장이 18일 만인 7일 건강한 모습으로 출근했다.

권 시장은 "그 동안 산적해 있는 현안에 자리를 비우고, 대구시민들께 염려를 끼쳐 드리게 돼 송구스럽다"면서 "코로나19 3차 재유행에 대비해 시정공백 없이 노력해준 양(행정·경제) 부시장에게도 감사를 드린다"고 말했다

이어 "전국적 재확산에도 대구에서 지금과 같이 안정세를 보이는 것은 시민참여형 방역과 시민들이 방역의 주체로 참여하는 '마스크 쓰GO 운동'을 생활화했기 때문"이라며 "선제적인 진단검사로 감염원을 조기에 찾아내는 일과 서민경제를 최선을 다해 지키는 경제방역에 전념을 다하자"고 강조했다.

권 시장은 "남은 12월은 중요 정책결정 사항을 제외하고는 양 부시장을 중심으로 시정을 꼼꼼히 챙겨달라"며 "특히, 연말연시를 맞아 여러 행사가 계획돼있는 만큼, 코로나19 상황에 맞게 플랜B(대체·보완계획)까지 마련 추진해달라"고 주문했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr