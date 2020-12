[클릭 e종목]"이글벳, '코로나 블루'로 반려동물 시장 성장"

[아시아경제 박형수 기자] 리서치알음은 7일 이글벳 이글벳 044960 | 코스닥 증권정보 현재가 11,650 전일대비 350 등락률 +3.10% 거래량 1,785,014 전일가 11,300 2020.12.07 10:27 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 여의도 증권맨들이 추천하는 다음주 상승 예상 종목 'TOP3' 이글벳, 주가 1만 1250원 (10.29%)… 게시판 '북적'【전문가추천】 당신에게 수익의 기쁨을 안겨줄 종목 'TOP3' close 에 대해 반려동물 사업부가 가파르게 성장하고 있다고 7일 분석했다.

최성환 리서치알음 수석연구원은 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 집에 있는 시간이 증가하고 사회적 거리두기가 장기화되며 '코로나 블루'가 사회적 문제로 대두되고 있다"고 설명했다.

이어 "반려동물 시장이 가파르게 성장하고 있다"며 "동물과 시간을 보내는 이른바 '펫콕족'이 증가해 관련 제품 소비도 빠르게 늘고 있다"고 덧붙였다.

최 연구원은 " 이글벳 이글벳 044960 | 코스닥 증권정보 현재가 11,650 전일대비 350 등락률 +3.10% 거래량 1,785,014 전일가 11,300 2020.12.07 10:27 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 여의도 증권맨들이 추천하는 다음주 상승 예상 종목 'TOP3' 이글벳, 주가 1만 1250원 (10.29%)… 게시판 '북적'【전문가추천】 당신에게 수익의 기쁨을 안겨줄 종목 'TOP3' close 의 반려동물사업부는 2012년 이후로 연평균 102% 성장하며 지난해 매출액 188억원을 달성했다"며 "올 상반기 사료매출도 전년 동기 대비 18% 늘었다"고 분석했다.

그는 "국내 시장 점유율 5위권 내에 있는 PPN사의 최고급 사료를 수입해 판매하고 있다"며 "반려동물 사료 시장에서 수입품을 선호한다"고 강조했다.

최 연구원은 "2018년 직영 온라인몰 '이글펫샵'을 오픈한 이후로 영업망을 확대하고 있다"며 "천연물 기반 바이오 사료를 개발해 임상시험을 하고 있다"고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr