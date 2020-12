위메프오, 수수료 낮추고 '제로배달 유니온' 참여

건당 중개수수료 2%로 낮춰…서울사랑상품권 연동 제로페이 결제 가능해져

[아시아경제 김철현 기자] 서울 소재 소상공인이라면 누구나 배달 애플리케이션(앱) 위메프오에서 2%의 중개수수료 혜택을 받을수 있게 됐다.

위메프오는 서울특별시 '제로배달 유니온'에 공식 참여한다고 7일 밝혔다. 주요 배달 앱 중 서울시 '제로배달 유니온'에 참여하는 것은 위메프오가 처음이다. 지난 9월 출범한 '제로배달 유니온'은 소상공인의 배달 중개수수료 부담을 덜어주기 위해 서울시가 추진하는 주문배달 서비스다.

위메프오는 제로배달 유니온 참여와 동시에 기존 정률제 중개수수료를 5%에서 2%로 낮췄다. 앞으로 서울에 주소지를 두고 있는 점포는 위메프오 입점 시 주문 건 당 2% 정률제 중개수수료와 0% 수수료(월 서버비 3만8000원(VAT포함)) 모델 중 유리한 쪽을 선택할 수 있다.

위메프오를 이용하는 고객도 혜택을 받는다. 자치구 별로 7~10% 할인 판매하는 서울사랑상품권으로 결제하면 위메프오에서 더 낮은 가격에 원하는 음식을 주문할 수 있다.

위메프오는 '제로배달 유니온' 서비스 참여를 기념해 18일까지 제로페이 결제 고객에게 추가 10% 할인 혜택도 제공한다. 미리 구매한 서울사랑상품권을 제로페이에 연동해 주문을 하면 최대 20%를 할인 받을 수 있다.

하재욱 위메프오 대표는 "위메프오는 소상공인에게 공정한 배달 서비스를 제공하기 위해 착한 수수료 정책을 지속적으로 선보여 왔다"며 "이번 제로배달 유니온 서비스 참여를 시작으로 다른 지역 점주들도 수수료 부담을 덜 수 있도록 계속 노력할 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr