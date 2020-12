[아시아경제 임혜선 기자] 하림펫푸드는 크리스마트 사료 한정판 패키지 ‘산타가 올 거예요’를 출시했다고 7일 밝혔다.

하림펫푸드 더리얼은 100% 휴먼그레이드 원료, 합성보존료 0%을 원칙으로 사람이 먹는 식재료만을 사용하는 브랜드다. 지난 2017년 4년 출시됐다.

‘산타가 올 거예요’는 반려동물을 위한 산타 코스튬이 동봉돼 있다. 100만원 국민관광상품권과 30만원상당의 밀레니엄 힐튼의 반려동물동반 숙박권, 하림펫푸드 몰 쿠폰의 행운 랜덤카드도 동봉하고 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr